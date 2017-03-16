Почему банки берут плату за управление пенсионными вкладами?

Почему банки берут плату за управление пенсионными вкладами?

С начала этого года в очередной раз была понижена плата за обслуживание пенсионных фондов второй ступени. Такая индексация производится ежегодно по формуле, которая учитывает общие объемы средств на счетах фонда. Так каким же образом производится формирование платы за управление пенсионными вкладами и стоит ли учитывать этот показатель при выборе или смене фонда? Об этом Артуру Аукону рассказал Артем Шапенков, консультант по продажам Nordea Pensions Estonia - компании, управляющей пенсионными фондами.