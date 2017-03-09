Концерт группы из Санкт -Петербурга "Нью Лакс"

Концерт группы из Санкт -Петербурга "Нью Лакс"

Семейные дни Доброй забавы - это благотворительное мероприятие, которое пройдет в эту субботу в каждом уезде Эстонии, в ходе которого Детский фонд Клиники Тартуского университета планирует собрать средства на покупку лечебного питания для 30 детей. О том, какие мероприятия пройдут в ходе этой акции, а также о том, как можно оказать помощь детям, Юлии Лукашенкиной рассказала доброволец фонда Инна Балуева.