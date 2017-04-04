4 апреля в обращение выпускают новые банкноты в 50 евро.

Во всех странах Евросоюза сегодня вводятся в обращение новые банкноты достоинством в 50 евро. Новые купюры имеют более надёжные элементы защиты. По статистике, фальшивомонетчики чаще всего подделываеют 20-ти и 50-тиевровые банкноты. О том, каковы главные отличительные черты новых купюр - в интервью Инги Пальмисте с руководителем отдела наличных денег и инфраструктуры Банка Эстонии Райтом Роосве.