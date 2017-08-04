Легко ли студенту найти подработку во время учебы с гибким рабочим графиком?
С началом нового учебного года, многие иногородние студенты, помимо самой учебы, сталкиваются также и с поиском подработки. В принципе, если посмотреть на порталы по предложению рабочих вакансий, то найти работу не так то уж и трудно. Однако, перед студентами может возникнуть вопрос совмещения рабочего графика и учебного процесса. Некоторые фирмы, как раз и предлагают студентам гибкий рабочий график, который позволил бы учащимся посещать лекции без проблем. Об одном из таких вариантов, рассказывает координатор по стандарту фирмы "Транском", предоставляющей коммуникационные услуги, Роман Иванушкин.
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