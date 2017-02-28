Как эстонско-индийское соглашение о взаимной выдаче осужденных может повлиять на судьбу судовых охранников.

Как эстонско-индийское соглашение о взаимной выдаче осужденных может повлиять на судьбу судовых охранников.

25 февраля вступил в силу Закон о ратификации эстонско-индийского соглашения о взаимной выдаче осужденных. Поскольку индийская сторона ратифицировала договор ранее, его действие может начаться уже 1 марта. Что это значит для 14 граждан Эстонии, более трех лет не имеющих возможности вернуться на родину? Своим мнением по просьбе Андриана Череменина поделился Урмас Паэт, на прошлой неделе в составе делегации Европарламента посетивший Нью-Дели. -------------- 11 января 2016 года суд Тутикорина приговорил 14 эстонских судовых охранников к пяти годам лишения свободы. В конце января 2016 года они решили обжаловать приговор и ходатайствовать об освобождении под залог. Решение по этому вопросу не принято до сих пор.