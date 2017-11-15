Цены на услуги в домах презрения вырастут на 10%

Цены на услуги в домах презрения вырастут на 10%. В самих центрах по уходу удорожание объясняют нехваткой квалифицированного персонала. И предполагают, что повышение заработной платы сможет привлечь специалистов. Юлия Лукашенкина обратилась к вице-канцлеру по социальной сфере Министерства социальных дел Райту Куузе с тем, чтобы узнать, только ли в недостатке персонала в домах презрения можно объяснить рост цен, как планируется решать фопрос нехватки кадров и могут ли люди, которые нуждаются в подобном уходе, расчитывать на помощь государства.