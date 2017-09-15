Русский театр Эстонии объявляет набор в актерскую студию.

Театральная студия Русского театра Эстонии объявила набор юношей и девушек для обучения по специальности «актёр драматического театра». В программе занятия по мастерству актёра, сценическому движению, хореографии, сценической речи, ритмике и другим специальным дисциплинам, а также спецкурсы по истории театра и мировой художественной культуре. Заявления абитуриентов принимаются до 26 сентября . Обучение в студии бесплатное. Более подробно о наборе, рассказывает актер и режиссер Русского театра, а также руководитель студии Артем Гареев.