"Молодые стражи выборов" об активности 16-17-летних избирателей.

В конце минувшей недели прошла итоговая конференция проекта «Молодые стражи выборов», в ходе которой обсуждались вопросы снижения избирательного возраста и соблюдения политического нейтралитета в школах. Вот что по поводу предоставления права голоса 16-17-летним избирателям сказали Инге Пальмисте русскоязычный координатор проекта Валентина Москалёва и один из стражей Элина Розенфельд.