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Защитники животных обратятся к кандидатам в местные самоуправления

Cегодня 18.09.2017
Передача: Подробности

В преддверии муниципальных выборов организации по защите животных решили поинтересоваться у кандидатов их мнением по поводу улучшения ситуации в данной сфере в разных городах и волостях.

Эстонские организации защиты животных Loomus, Loomade Nimel, Eesti Loomakaitse Selts и Saaremaa lemmikloomade turvakodu разошлют всем кандидатам в местные самоуправления опросники, ответы на которые будут опубликованы как в социальных, так и в традиционных медиа.

По словам Мартина Гарбуза, волонтера из организации «Loomade nimel», в этом году у кандидатов должно быть ещё больше мотивации ответить, поскольку избирательный возраст на выборы в местные самоуправления понижен до 16 лет.

«Известно, что связанные с животными темы находятся у молодёжи в приоритете. Для того, чтобы облегчить выбор людям, которые заботятся о животных, мы и раньше в преддверии выборов рассылали опросники кандидатам. В этот раз кандидаты смогут ответить на один общий опросник организаци», - сказал Гарбуз.


В обращении защитников животных содержатся следующие вопросы:


1. Имеется ли в вашем самоуправлении приют для бездомных животных?

2. Как решается вопрос с поимкой и содержанием животных убежавших от хозяев?

3. Выступаете ли вы в поддержку введения общегосударственной обязанности чипировать и регистрировать домашних животных?

4. Как вы планируете препятствовать т.н. «фабрикам домашних животных» на территории своего самоуправления?

5. Должно ли быть в бюджете вашего самоуправления больше денежных средств на защиту животных?

6. Обеспечен ли на территории вашего самоуправления доступ во все общественные места собакам-поводырям и помощникам для людей с ограниченными возможностями?

7. Разрешили бы вы основать пушную ферму на территории самоуправления?

8. Разрешили бы вы на территории самоуправления устраивать цирковые представления или другие развлекательные мероприятия, в которых участвуют животные?

Ответы будут опубликованы позже в средствах массовой информации и на сайтах организаций по защите животных.

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