В Таллинне пройдет международный фестиваль музыки Manka Boutique Pop Festival

14 и 15 июля в Таллинне в денадцатый раз пройдет международный фестиваль музыки Manka Boutique Pop Festival, на котором выступят артисты из Эстонии, России, Беларуси и Финляндии. В этом году фестиваль пройдет на четырех площадках. Разброс жанров - от акустического попа до электроники, пост-панка, рока, джаза и фанка. Какие группы будут представлены в этот раз — об этом, организатор фестиваля Руслан Быков, известный также, как Руслан РХ, рассказал Сергею Овченкову.