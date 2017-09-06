Лояльно ли наше общество к ВИЧ-позитивным?

Лояльно ли наше общество к ВИЧ-позитивным? В это воскресенье в рамках SEB Марафона состоится акция "Импульс жизни" для поддержки ВИЧ-позитивных людей. Подробнее об этой акции, а также об отношении к носителям вич-инфекции в обществе, Юлия Лукашенкина побеседовала с психологом Романом Крыловом. А также в этой дисскуссии приняли участие слушатели Радио 4, которые звонили в студию прямого эфира, чтобы высказать свое мнение.