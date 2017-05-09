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Продуктовому банку нужны волонтеры

Cегодня 09.05.2017
Передача: Подробности

Продуктовый банк Эстонии приглашает добровольцев принять участие в сборе продуктов 12-го и 13-го мая. Весенний сбор продуктов будет проходит в 45 магазинах, и ожидается участие более чем 800 добровольцев, при помощи которых в течении двух дней будет собрана продуктовая помощь для нуждающихся.

По словам одной из активисток Продуктового банка Татьяны Лавровой, регистрация уже открыта на сайте osale.toidupank.ee. Сбор продуктов будет проходить во многих магазинах, и ожидается участие более чем 800 добровольцев, при помощи которых в течении двух дней будет собрана продуктовая помощь для нуждающихся.

Основная деятельность Продуктового банка – это складирование и логистика пищевых продуктов, комплектация хранимых продуктов и передача их конечному потребителю.

Оба дня работа будет происходить в две смены с 12 до 18 часов. Смена длится 3-4 часа, в зависимости от величины магазина, на смену требуется от 3 до 12 человек. Точную информацию можно посмотреть на сайте osale.toidupank.ee. Добровольцы будут делиться информацией об акции с покупателями магазинов, а также принимать и помогать сортировать продуктовую помощь. 

По словам Лавровой, статистика людей, живущих в Эстонии на грани бедности, практически не меняется. По данным за 2015 год, в относительной бедности в Эстонии проживали 277 тысяч человек. 51 тысяча человек на тот период проживали в абсолютной бедности. Из них 11 тысяч – это дети.

На данный момент Продуктовый банк остро нуждается в добровольцах и просит всех неравнодушных людей принять участие в предстоящем сборе продуктов для нуждающихся.

Все собранные во время акции продукты будут переданы семьям, доход которых ниже прожиточного минимума. В приоритете – особенно малоимущие семьи с детьми.

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