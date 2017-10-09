Почему в Ида-Вирумаа земля уходит из под ног?

Если раньше проблема наблюдалась в окрестностях города Кохтла-Ярве, то теперь в целом — по всему Северо-Востоку. Провалы появляются на месте бывших шахтных выработок. Можно ли в этим бороться? Некоторые многоквартирные дома в Кохтла-Ярве дают трещены. Связано ли это с шахтными выроботками? Ответ на эти и другие вопросы дал в прошлом горный инженер, кандидат технических наук Яков Фрайман, который собирает данные о шахтных выработках более 30 лет.