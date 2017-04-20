Правительство Эстонии утвердило бюджетную стратегию на период с 2018 по 2021 годы

Правительство Эстонии утвердило бюджетную стратегию на период с 2018 по 2021 годы

Правительство Эстонии утвердило бюджетную стратегию на период с 2018 по 2021 годы, предусматривающую дополнительное финансирование здравоохранения. Из новых налогов министры решили отказаться от автомобильной пошлины и налога на банковскую прибыль, но налог на сахар правительство по-прежнему планируется ввести. Сфера здравоохранение, финансирование которой стало главным предметом споров в кабмине на переговорах о бюджетной стратегии, в течение пяти лет дополнительно получит 300 миллионов евро. Комментирует министр государственного управления Михаил Корб