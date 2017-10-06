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Новые возможности обучения для детей с особыми потребностями

Cегодня 06.10.2017
Передача: Подробности

С нового года у детей, имеющих особые потребности, появится возможность учиться в обычной школе возле дома, где для них будут созданы все необходимые условия.

С 1 января 2018 года у детей, имеющих особые потребности, появится возможность учиться в обычной школе возле дома, где для них будут созданы все необходимые условия. Как сказала советник отдела общего образования Министерства образования и науки Тийна Кивиранд, законопроект не предусматривает изменения всей системы. Действия направлены на то, чтобы все ученики могли бы жить дома и учиться в школе по соседству с домом, и интегрированное обучение получило бы все большее развитие.

"И конечно, целью законопроекта не в том, чтобы ликвидировать специальные школы. Ведь есть дети, которым подходят и нужны именно те условия обучения, которые обеспечиваются в таких школах. Именно там дети получают наилучшую поддержку для развития и учебы. Словом, закрытие школ для детей с особыми потребностями не является целью этого законопроекта", – сказала Кивиранд, отметив, что самым серьезным изменением станет то, что потребности ребенка и его семьи будут рассматриваться более индивидуально. Все услуги, которые требуются ребенку для его развития, будут лучше адаптированы, ближе к дому и доступнее для него и его семьи.

"Раньше исходили прежде всего из медицинского диагноза, и основополагающим решением проблемы было направление ребенка в специальный класс. Теперь же мы хотим, чтобы с нового года потребности ребенка изучались и оценивались в комплексе: какие ему подходят условия обучения, какие опорные услуги ему требуются на уровне школы, а также вне школы. Также школе будут даваться советы о том, как лучше организовать учебный процесс для такого ребенка, в каком объеме и какая ему нужна поддержка для учебы. Важно, чтобы ребенку действительно было бы доступно все необходимое в нужном объеме, если у него обнаруживаются какие-то особые потребности", – сказала Тийна Кивиранд.


В случае, если этот законопроект будет принят, то государство намерено увеличить ту часть средств, которая направляется местным самоуправлениям именно на финансирование опорных услуг и на обеспечение условий обучения для детей с особыми потребностями. 6 миллионов евро государство намерено выделить местным самоуправлениям на улучшение качества опорных услуг и 15 миллионов – на создание необходимых условий для учебы, на зарплату помощников учителей, на приобретение учебных пособий.

Если у какой-то школы возникнет необходимость обеспечить особые условия обучения для таких детей или организовать обучение в малых классах или специальных классах, то местное самоуправление направит необходимые средства в эту школу. Бюджет школы будет зависеть от того, сколько учеников с особыми потребностями там учится и какие условия им требуются для учебы.

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