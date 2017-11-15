Интеграционный хакатон поможет сплочению общества

Вопросы интеграции, не смотря на многочисленные усилия в течение уже долгих лет, всё также остро стоят на повестке дня в нашей республике. Одним из решений проблемы сплочения общества может стать интеграционный хакатон. Он организуется по инициативе Фонда интеграции в сотрудничестве с Министерством культуры и пройдет в Таллинне 24 и 25 ноября. О целях этого мероприятия Юлии укашенкиной рассказала главный специалист Министерства культуры Ольга Сытник.