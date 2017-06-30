Премьер-министр Франции с визитом в Эстонии.

На днях в Таллинне с деловым визитом побывал премьер-министр Франции Эдуар Филипп. На встрече с журналистами премьер министр нашей страны Юри Ратас и французский премьер обменялись приветственными речами. Юри Ратас заявил, что Эстония, будучи страной Евросоюза и членом НАТО, ощущает поддержку Франции. А также глава нашего правительства выразил надежду, что с учетом интереса Франции к цифровым технологиям и развитию сферы э-правительства, в скором будущем свободное передвижение данных в границах союза 27 стран станет пятой свободой Европейского союза. В свою очередь Эдуар Филипп выступил с ответной речью о двустороннем сотрудничестве наших стран. Подробности в материале Юлии Лукашенкиной, которая побывала на пресс-конференции двух премьеров.