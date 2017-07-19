К чему нужно быть готовым, пуская в дом чужое животное?

Как сказал член правления Общества защиты животных Эстонии Олег Жемчугов, в приюты поступает очень много брошенных животных, а добровольцев, которые готовы приютить питомцев, не так много.

Стоит отметить, что желающих взять из приюта животное, будь то собака или кошка, довольно много. Однако не стоит забывать, что для того, чтобы приютить его, в доме должны быть необходимые условия. Помимо этого, необходимо быть компетентным в области ухода за животными.

"Большой опыт не нужен. Мы готовы дать необходимую консультацию. Но нужно учитывать, что уход за животным потребует времени", – сказал Жемчугов.

По словам Жемчугова, бывали случаи, когда доброволец брал к себе животное на время, но в итоге настолько к нему привязывался, что решал оставить его у себя навсегда.

"Это эмоционально нелегко – если животное проживет два-три месяца, его трудно отдавать кому-то другому, потому что его начинаешь считать своим", – добавил член правления Общества защиты животных.

Перед тем как взять из приюта животное, Общество защиты животных просит тщательно взвесить все свои возможности и ресурсы. По словам Жемчугова, человек должен осознавать свою способность взять животное к себе домой на несколько месяцев, прежде чем питомцу найдут постоянный дом.

Вся необходимая информация о том, как стать добровольцем, находится на сайте www.loomakaitse.ee