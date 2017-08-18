День безопасности в Йыхви.

Сегодня Йыхви в центре города пройдёт День безопасности, организованный Идаским спасательным центром. С 14 до 18 часов горожанам будет предложена программа мероприятий для детей и взрослых, которые смогут попробовать себя в спасательной деятельности, связанной с безопасностью в различных ситуациях — на воде, при пожаре, на дороге и так далее. Среди участников будет проведён розыгрыш призов, и все желающие смогут отведать бесплатного супа. Накануне мероприятия Инга Пальмисте побеседовала с советником Спасательного департамента, начальником Мяэтагузеской добровольческой спасательной команды Янно Воолем.