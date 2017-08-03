Детективная история в Кохтла-Нымме.

Запутанная история в Кохтла-Нымме. Эстонский шахтерский музей обнаружил, кражу электричества. Сумма ущерба - более чем 46 000 евро. Руководство музея уверенно, что к краже причастны местные чиновники. Те - свою вину отрицают. Как выяснилось, борьба местной власти и музея продолжается уже давно, волостное собрание Кохтла-Нымме и Эстонский шахтерский музей обмениваются письмами уже несколько месяцев. Заведено уголовное дело, мы продолжим следить за событиями этой уже действительно детективной истории. А подробности узнаем у директора музея Адреса Крааса.