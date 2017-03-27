Протесты в Москве: кому выгодно?

Протесты в Москве: кому выгодно?

Вчера в ряде городов России прошли митинги под антиправительственными лозунгами. Организатором волны протестов стал известный оппозиционер Алексей Навальный, который возглавляет Фонд по борьбе с коррупцией и недавно опубликовал в интернете фильм, обличающий премьера Дмитрия Медведева. Не дождавшись ответов на высказанные обвинения, инициатор решил вывести людей на улицы. О том, что из этого получилось - наш московский корреспондент Антон Алексеев.