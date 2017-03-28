Александр Ивашкевич приглашает на свой концерт

Александр Ивашкевич приглашает на свой концерт

19 апреля 2017 года актёр Русского театра Александр Ивашкевич приглашает зрителей на новую программу «Весенний концерт. Апрель- Начало-». Со сцены большого зала русского театра прозвучат стихи и песни известных авторов . Александр Ивашкевич не в первый раз отмечает свой день рождения творческим вечером, однако, если раньше, актер праздновал свой день рождения концертом, посвященном степу, то теперь, впервые это будут именно песни. Почему в этом году был сделан выбор в пользу песен, а не танца-рассказывает Александр Ивашкевич