Интересные профессии. Эквилибрист Папин Хача

Эквилибристика - это жанр циркового искусства необыкновенно красивый и в тоже время опасный. Он требует от артиста необычайной пластики, умения держать равновесие своего тела в самых невероятных позах, а иногда и на порядочной высоте от цирковой арены. Об особенностях этой профессии Юлия Лукашенкина отправилась узнать в Московский цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре, где и познакомилась с эквилибристом Папином Хачатряном.