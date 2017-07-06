ЁЛКА: Я довольно циничный человек, большой поклонник черного юмора и крепкого словца

Сегодня на фестивале Õllesummer выступит популярная певица Ёлка. Дмитрию Микрюкову удалось связаться с певицей по телефону и записать с ней интервью.

Популярность пришла после выхода дебютного альбома "Город обмана", который вышел более 10-ти лет назад. Ты так и находишься в таком же состоянии популярности?

Она была очень локальная. Мне и вправду повезло, у меня было время на ошибки. И это очень ценно. Во-первых, я начала когда интернета не было, и поэтому моих ошибок, в основном, там не наблюдается. Глобальная популярность, в том смысле, в котором мы привыкли ее видеть, пришла после сингла "Прованс".

Эта пластинка "Точки расставлены" 2011 года?

Да. Это тот самый альбом, и песня "Прованс" стала пробивной в моем случае, потому что я правда не успела понять, как это со мной произошло. Поменялось просто все.

Пугает ли тебя такая популярность?

Такая, как у меня, не пугает, потому что я в первую очередь человек. Я делаю на этом акцент. Я гуляю по улицам, я хожу за хлебушком в магазин и я настаиваю на том, чтобы люди с этим считались.

То есть перед концертом тебя можно встретить на улицах нашего города?

Да, но если я не буду высыпаться с дороги. Для меня не проблема выйти в город погулять. Я не прячусь от людей.

Ты говоришь, что тебя не пугает популярность. Но тебе придется выйти на сцену огромного Певческого поля, где будут тысячи зрителей. Разве тебя это не пугает – эта огромная энергетика огромной толпы, либо ты то, что отдаешь, то и получаешь обратно?

Волков бояться – в лес не ходить. Конечно же, это страшно и ответственно. Но это такое количество адреналина и драйва. Это такое кайфовое испытание самой себя в очередной раз. Это, скорее, бодрит, а не пугает.

Вернемся к твоим предыдущим альбомам. Ты говоришь, что тогда не было интернета и была возможность ошибаться. Скажи, а сейчас ты довольна тем творчеством и теми песнями, которые ты исполняешь?

Я более чем довольна. Дело в том, что я уже взрослая, и я часто напоминаю себе, что у каждого из нас есть право выбора. Я человек, с настройками гедониста. Я работаю с теми, от кого получаю огромную волну счастья. Я не делаю ничего из того, что мне может не понравиться. Все свои песни я очень люблю. Я сама выбираю песни. Я выбираю их интуитивно. Вот вчера, например, я записала новую песню. Она пока в демо-версии. Её автора я пока не буду называть, но я очень давно хотела, чтобы он мне написал песню. И вот, вчера мы записывали демо, и мы втроем, то есть я, продюсер и автор песни, покрывались мурашками. Мне стоило больших усилий признаться себе, что я очень люблю эти простые песни, от которых улыбка не сходит с моего лица. И это несмотря на то, что я довольно циничный человек, большой поклонник черного юмора и крепкого словца.

Хорошая энергетика – это и есть, наверное, залог успеха?

Поживем – увидим. Сложно об этом говорить, будучи собой, потому что со стороны – виднее.

Организаторы концерта отмечали, что ты занимаешься благотворительностью. Для тебя формула "чем больше отдашь, тем больше получишь" работает?

Я вижу это немного по-другому. Я воспитывалась в семье, где вещи, которые мы сегодня называем "добрыми делами", были нормой. То, что сейчас преподносится как благотворительность, это все так же было нормой.

Ты приезжаешь в Таллинн с большим составом?

Да, у нас примерно 10 человек. Это постоянный состав. У нас нет сокращенного или расширенного состава. Исключением являются большие сольники, которые случаются раз в два года. Чаще всего они происходят в Москве, потому что у нас достаточно сложный технический райдер.

Если вы приглашаете Ёлку, то будьте готовы к тому, что на сцене будет серьезная живая банда?

Да, все верно.

Сколько песен ты планируешь спеть? Это будет фестивальная программа?

Это будет фестивальная программа, но она будет больше часа. Это будет полноценный сет. Мы сделаем красивый флешбэк. А начнем мы с песни, с которой у меня все начиналось много лет назад. Потом мы постепенно вернемся в наше время. И даже заглянем чуть-чуть в будущее – я спою песни, которые еще не записаны, но они звучат только на концертах.

Ты уже не в первый раз выступаешь в нашем городе с концертами. Какие-то впечатления у тебя есть, связанные с Таллинном?

Я хочу хотя бы часок погулять по вечернему Таллинну, потому что Старый город – это прекрасно!