Эксклюзив! Певица Ёлка в эфире Радио 4.

Сегодня в Таллинне на Певческом поле выступит одна из самых популярных современных русскоязычных поп-певиц - Елизавета Иванцив, более известная как Ёлка. Её любят и критики, и публика. Песни Ёлки ежедневно звучат в эфирах множества радиостанций, в том числе и нашей. Музыкальному редактору Радио 4 Дмитрию Микрюкову накануне выступления удалось пообщаться с певицей и записать эксклюзивное интервью, в котором она раскрыла ряд интересных подробностей, в том числе и о совершенно новой композиции, которая ворвётся в эфиры уже совсем скоро.