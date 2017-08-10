Для школ разработали рекомендации, как избежать предвыборной агитации

Министерство образования и науки, канцелярия канцлера права и Союз молодежных объединений Эстонии опубликовали свод принципов, на которые могут опираться как школы, так и политики для того, чтобы обеспечить политическую нейтральность учебных заведений в преддверии и во время выборов в местные самоуправления. В этом году в выборах впервые принимают участие молодые люди в возрасте 16-17 лет, поэтому на общеобразовательные школы и заведения профессионального образования ложится большая ответственность за сохранение политической нейтральности в образовательных учреждениях. Что из себя представляют упомянутые принципы, рассказывает советник канцлера права Владимир Свет.