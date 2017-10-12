Три года украинскому конфликту: сможет ли страна преодолеть раскол?

Уже три с лишним года длится конфликт на востоке Украины, причем осложняется все это и противоречиями внутри самого Украинского общества. Например, до сих пор нет четкого понимания, как относиться к тем людям, которые остались на территории самопровозглашенных народных республик и что с ними будет после окончания горячей фазы конфликта. Именно об этом Артур Аукон расспросил доктора психологии, конфликтолога Ирину Брунову-Калисецкую.