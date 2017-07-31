Электробезопасность оставляет желать лучшего.

В этом году в результате несчастных случаев, связанных с электричеством, погиб 1 человек, серьёзные повреждения получили 2 человека и более лёгкие травмы — 17. При этом львиная доля – почти 78 процентов – инцидентов происходит в быту и только 22 процента — на производстве. О том, что является причиной несчастий и как этого избежать, Инге Пальмисте рассказал главный специалист технического отдела департамента технадзора Меэлис Кярт.