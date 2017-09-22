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Начался прием заявок на участие в программе "Молодежь в школу"

Cегодня 22.09.2017
Передача: Подробности
На этой неделе начался прием заявок на участие в программе «Молодежь в школу». Те, кто подаст заявки на участие в программе в этом году, смогут работать в школе и учителями младших классов. Как школы, так и сами кандидаты прошлых лет проявили большой интерес к этой возможности. К участию в программе приглашаются активные люди с высшим образованием, готовые сделать резкий поворот в своей карьере. Участники будут отобраны в результате оценки лидерских качеств и качеств, подходящих для работы учителем. В течение двух лет участники программы будут работать школьным учителем на полную ставку, и параллельно станут проходить учебную программу «Молодежь в школе» на темы преподавания и управления. Для кандидатов нет ограничений по возрасту, важное условие – у человека не должно быть педагогического образования. Более подробно о программе, моему коллеге Сергею Овченкову рассказала одна из участниц программы, педагог Светлана Мельникова.
Список музыки
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