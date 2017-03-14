Безвизовый режим в ЕС для граждан Грузии и Украины.

Безвизовый режим в ЕС для граждан Грузии и Украины.

На прошлой неделе Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам одобрил законопроект о внесении Украины в список стран, гражданам которых не требуется виза для поездок в ЕС. Следующим этапом станет рассмотрение соответствующего законопроекта на заседании Европарламента, намеченное на 5 апреля. После этого его должен утвердить Совет ЕС. Ожидается, что право на безвизовый въезд в ЕС граждане Украины получат в начале лета. Граждане Грузии таким правом смогут пользоваться уже с 28 марта. За комментарием Андриан Череменин обратился к евродепутату Индреку Таранду.