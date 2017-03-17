День здоровья в Таллиннской высшей школе здравоохранения.

День здоровья в Таллиннской высшей школе здравоохранения.

День здоровья прошел на этой неделе в Таллиннской высшей школе здравоохранения. Все желающие могли прийти и послушать лекции и дискуссии, посвященные в этот раз очень серьезной тематике - раковым заболеваниям. А точнее, как вести здоровый образ жизни - правильно питаться, заниматься спортом, чтобы снизить риск этого заболевания. Но также речь шла и о том, что крайне важно вовремя обратиться к семейному врачу, а также соблюдать все рекомендации лечащего врача. Подробнее об этом Юлия Лукашенкина побеседовала с представителем Северо-эстонской региональной больницы Мерике Варик.