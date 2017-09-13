Киев опасается участия ЛНР и ДНР в российских учениях «Запад – 2017»

Большие российско-белорусские маневры "Запад-2017", которые начинаются 14 сентября, вызывают опасения не только в восточноевропейских странах, – с особоым напряжениям наблюдают за ситуацией и в Киеве. Официальные власти предполагают, что в российских учениях будут принимать участие и непризнанные народные республики на Донбассе. Об этом Артуру Аукону рассказали советник начальника Генштаба ВСУ Любовь Цибульска и начальник Департамента по делам НАТО правительственного офиса европейской и евро-атлантической интеграции при Секретариате кабинета министров Украины Алексей Генчев.