Страсти вокруг пунктов обмена шприцев в Таллинне накаляются.

Накануне член центристской фракции Рийгикогу Мярт Сультс передал спикеру Рийгикогу Эйки Нестору петицию против открытия пункта обмена шприцев в столичном районе Пыхья-Таллинн. Напомним, что Институт развития здоровья (TAI) планировал открыть пункт обмена шприцев в многоквартирном доме по адресу Ситси, 26, это вызвало громкий протест. По словам вице-мэра Таллинна Михаила Кылварта, это место не является подходящим, поскольку в радиусе нескольких сотен метров от дома расположено несколько принадлежащих городу детских учреждений. Петицию подписали примерно 2000 человек. Принимая петицию, Эйки Нестор отметил в интервью службе радионовостей, что документ будет приниматься во внимание при обсуждении изменений в законопроект.