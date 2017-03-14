Изменения в фонде MISA.

Изменения в фонде MISA.

Совет Фонда интеграции и миграции "Наши люди" (MISA) на своем заседании принял несколько важных решений. Во-первых, в середине 2018 года организация переезжает в Нарву. Во-вторых, будет несколько видоизменено название. Кроме того, в ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение должности председателя правления. За комментарием Андриан Череменин обратился к нынешнему руководителю фонда Дмитрию Бурнашеву, чьи полномочия истекают 30 июня.