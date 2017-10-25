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Проверьте ваше отопительное оборудование!

Cегодня 25.10.2017
Передача: Подробности

Холода не заставили себя ждать. На дворе уже минусовая температура. Начинается активный отопительный сезон. Важно не забыть о пожаробезопасности. Спасательный департамент напоминает о необходимости проверить ваши отопительные системы, будь-то газовые или дизельные котлы, дровяные печи или камины. Подробнее о том, можно ли справиться с этой задачей самому или нужно вызвать специалиста и что конкретно нужно проверить, рассказал ведущий инспектор бюро контроля пожарной безопасности Северного спасательного центра Юрий Маринец.

Отопительная система состоит из прибора, где сжигается топливо: уголь, дрова, дизель или газ, а также трубы и, возможно, соединительного колена. Любую техническую систему нужно контролировать. Узнать регламент этой технической проверки можно в инструкции к приобретенному оборудованию. Если в отопительной системе есть труба, то нужно вызвать трубочиста, который проверит всю систему, произведёт чистку всего оборудования и выдаст заключительный акт. А если же у вас газовое оборудование, то в этом случае вызывается специалист по газовому оборудованию. Информацию о проверке отопительной системы можно найти на интернет-странице Технической инспекции.

"Сейчас у трубочистов самое сладкое время. Очереди к ним – на два-три месяца. Они – короли зимнего сезона", говорит инспектор бюро контроля пожарной безопасности Северного спасательного центра Юрий Маринец. Информацию о том, где можно вызвать трубочиста, можно найти здесь. Также можно позвонить на инфотелефон 1524 или зайти на сайт Cпасательного департамента.

Если у вас садовый домик или частный дом площадью до 60 кв.м, то вы можете приглашать для проверки вашего отопительного оборудования профессионального трубочиста с сертификационным удостоверением раз в пять лет. А в промежутках между официальной проверкой специалиста вы можете очищать систему сами. Если же ваш дом или квартира больше 60 кв.м, а следовательно и нагрузка на отопительную систему выше, то в этом случае вызывать трубочиста и составлять акт о проверке нужно каждый год. Не забывайте проверять удостоверение, вызванного вами специалиста. Это можно сделать здесь.

В том случае, если у вас печное отопление, то лучше использовать сухие дрова. По словам специалиста Юрия Маринца, один миллиметр сажи снижает тепловыделение на 20%.

Важно помнить, что в каждом доме и в каждой квартире должен быть дымовой датчик. А с первого января 2018 обязательным станет и датчик угарного газа.

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