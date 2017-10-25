Проверьте ваше отопительное обородувание на пожаробезопастность!

Холода не заставили себя ждать. На дворе уже минусовая температура. Начинается активный отопительный сезон. И здесь важно не забыть о пожаробезопастности. Спасательный департамент напоминает о необходимости проверить ваши отопительные системы. Будь-то газовые ил дизельные котлы, дровяные печи или камины. Подробнее о том, можно ли справиться с этой задачей самому или нужно вызвать специалиста и что конкретно нужно проверить, Юлии Лукашенкиной рассказал ведущий инспектор бюро контроля пожарной безопасности Северного спасательного центра Юрий Маринец.