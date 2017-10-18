Набор в Таллиннский молодежный совет.

Муниципальные выборы и подготовка к ним оставили в тени набор в новый состав Таллиннского молодежного совета, между тем заявки от кандидатов принимаются до конца этой недели. О том, кто может претендовать на участие в работе молодёжного органа и чем там предстоит заниматься, Инге Пальмисте рассказала председатель комиссии по культуре и образованию Таллиннского городского молодёжного совета Валентина Москалёва.