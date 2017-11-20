Где границы толерантности?

В Таллинне прошла международная конференция "Религия, общество, государство". В рамках которой, в частности,обсуждалась роль государства в регуляции процессов в обществе и роль религии в современном мире. Юлия Лукашенкина побеедовала со специалистом по вопросам религии Министерства иностранных дел Франции Жаном-Кристофом Поселем о том, как во Франции удается сосуществовать представителям разных конфессии, а также людям не верующим, и насколько остро на сегодняшний стоят вопросы религии во французском обществе.