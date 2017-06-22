Консультации аптекаря по видиосвязи в сельских аптеках

По видиосвязи, как это ни странно звучит, жители удаленных от больших городов мест и малонаселенных пунктов нашей страны смогут получить консультацию аптекаря при покупке лекарственных препаратов. Современное решение позволило не только не закрывать эти небольшие аптеки в сельских регионах, а напротив увеличить количество своих рабочих дней. О том, как же все это будет происходить, я распросила представителя сети аптек Apotheka, члена правления Terve Pere Apteek Кадри Улла.