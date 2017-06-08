Интересные профессии. Иллюзионист. Анатолий Сокол

Этим летом в рубрике интересные профессии мы расскажем о тех, кто выступает на цирковой арене. Юлия Лукашенкина побывала за кулисами Московского цирка на Цветном бульваре и познакомилась с цирковыми артистами, которые расскажут о своей работе нашим радиослушателям. Сегодня мы узнаем, а действительно ли создание фокуса, иллюзии – это волшебство и магия или это трудный путь экспериментов, проб и ошибок.