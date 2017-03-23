Дети все чаще приносят оружие в школу

Дети все чаще приносят оружие в школу

За последние пять лет в Эстонии было вынесено 88 реальных предупреждений о нападении на школу, а также зафиксировано 93 случая, когда ученик приносил в школу холодное или огнестрельное оружие либо похожий на оружие предмет. Начиная с 2013 года статистика неуклонно растет. В прошлом году было зарегистрировано 37 случаев, когда ученик приносил в школу оружие. Причем, в 13 случаях речь шла о настоящем оружии: ноже или так сказать, -позаимствованном- у родителей огнестрельном оружии. На что родителям необходимо обратить внимание в первую очередь, чтобы предотвратить трагедию? Где та грань, за которой у ребенка мрачные мысли приобретают более реальные очертания? На эти и другие вопросы отвечает психолог Алеся Лисецкая