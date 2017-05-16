Померанцев: Факты не в моде, и вот это - настоящая проблема!

Померанцев: Факты не в моде, и вот это - настоящая проблема!

Кражи писем политиков, использование личных данных в соцсетях для манипуляций в ходе предвыборных кампаний и массовое распространение фейковых новостей - все это серьезным образом изменило политический климат в Европе. Можно ли говорить в такой ситуации об информационной безопасности и почему нам придется забыть о приватности в интернете? Об этом Артур Аукон побеседовал с Петром Померанцевым, старшим научным сотрудником Института международных дел при Лондонской школе экономики.