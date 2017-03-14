19 марта в Таллинне пройдет выставка "Дни международного образования".

19 марта в Таллинне пройдет выставка "Дни международного образования".

В воскресенье, 19 марта в конференц-центре столичной гостиницы "Олимпия" пройдет традиционная выставка "Дни международного образования", где свои возможности представят более 60 учебных заведений из Европы, США и Канады. За подробностями Андриан Череменин обратился к организатору мероприятия, представителю агентства "Балтийский совет по международному образованию" Анастасии Чичкиной.