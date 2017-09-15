Внимание! Звонки в приграничье могут дорого обойтись!

В последнее время участились случаи, когда в приграничных районах с Россией, а также в поездках по некоторым европейским странам мобильные телефоны клиентов самостоятельно переключались на сеть соседнего государства – и это приводило к внушительным расходам. Стоит помнить, что подобное может также происходить и во время поездок в другие страны Европы. Рассказывает директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов.