Касса по безработице предлагает вакансии в публичном секторе

Касса по безработице предлагает все больше вакансий. Теперь там можно найти и предложения о работе в публичном секторе. Это значит, что через портал кассы по безработице могут искать работу как чиновники и специалисты, так и, например, учителя. В прямом эфире представитель Кассы по безработице Екатерина Калиничева рассказала о возможностях, которые предлагает это учереждение а также ответила на вопросы наших радиослушателей.