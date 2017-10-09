Как предотвратить кражи с дачных участков?

Как сказала ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс, полиция каждый раз, из года в год, просит всех владельцев дачных участков убедиться в том, что их имущество находится в безопасном месте.

"Если у вас есть возможность, то лучше всего увезти с дачных участков все ценное имущество. Если такой возможности нет, то просим убедиться в том, что ваши замки, двери, окна в доме или в сарае надежно закрыты. Также просьба осмотреть все свои участки, чтобы не лежали на виду ценные вещи, например, цветной металл или простой метал, что тоже часто становится объектом совершения кражи", – сказала Татьяна Пресс, отметив при этом, что в 90-х было огромное количество краж с дачных участков, однако со временем это число пошло на спад.

"Это произошло, потому что владельцы частных домов или хуторов стали использовать эффективные методы защиты от краж. Они ставят сигнализацию, камеры видеонаблюдения, позволяющие фиксировать все движения на вашем участке. Также часто стали использовать такой метод, как установка фонарей, включающихся при каком-либо движении. Кроме того, люди стараются убирать ценные вещи с тех мест, где они сами бывают редко", – добавила Пресс.