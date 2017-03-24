Евровидение: скандал

Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну россиянке Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в Киеве. Как сказал в интервью программе "Подробности" на Радио 4 эстонский эксперт по конкурсу "Евровидение" Олави Пихламяги, подобное развитие событий было предсказуемо. По мнению эксперта, если Украина приняла решение, что те, кто выступал в Крыму, визу на Украину не получат, то это решение государства. Однако, считает эксперт, учитывая то, что мы имеем дело с общеевропейским и популярным во всем мире песенным конкурсом, то брать и исключать выступление одного человека, убирать одну страну – это немного странно.

По словам Олави, конфликты на конкурсе были и раньше. "В той же Украине Европейский вещательный союз должен был вмешаться и заставить сменить текст песни, были случаи у Грузии с песней про Путина. Были проблемы с Арменией, которая не хотела ехать выступать в Азербайджан, были протесты, когда исполнители надевали ленты на запястье, показывая свою позицию. Но по моим данным, чтобы кому-то просто закрыли въезд в страну – такого не было", – сказал музыкальный эксперт.

По мнению Олави, дальше есть два варианта развития событий. Первый – Европейский вещательный союз через свои дипломатические связи добьется того, что украинский президент сделает исключение и Юлию Самойлову пустят на Евровидение. Второй вариант, даже если ее пустят, то Россия еще может выбирать, выступать им или нет. И отказ принесет им еще больше пользы – был такой скандал, они имеют право обидеться, но в то же время нельзя быть настолько наивными, чтобы думать, что Россия этого не предвидела.