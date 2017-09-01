В Таллинне выступит российская группа "Хлеб".

Завтра, в столичном заведении Cathouse состоится концерт "звёзд интернета", российской группы "Хлеб". Несмотря на изначальную несерьёзность коллектива, к 2016 году он стал достаточно популярным: клипы на YouTube собирают миллионы просмотров, а концерты проходят в крупнейших клубах. Став известными в интернете, ребята получили приглашение для участия в программах на телевидении. Они снимаются и пишут сценарии для таких телевизионных проектов как: "Реальные пацаны", "ЧОП", "Гражданский брак". Музыкальному редактору Радио 4 - Дмитрию Микрюкову, накануне концерта удалось связаться по средствам интернета с двумя участниками трио - Денисом Кукояка и Кириллом Трифоновым, и задать несколько щекотливых вопросов в лёгкой форме, свойственной самой группе "Хлеб".