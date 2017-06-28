Около 2000 мероприятий в период председательства Эстонии в ЕС

Около 2000 официальных и неофициальных мероприятий в период председательства Эстонии в ЕС будет организовано как в нашей стране, так и в Брюсселе. В это же время пройдет множество культурных событийи и в нашей стране, и зарубежом. Подробнее об организации этих мероприятий, встречь и событий Юлии Лукашенкиной рассказала руководитель команды по организации председатльства Эстонии в Совете Европейского Союза Пирет Лиллевяли.