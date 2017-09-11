Министры обороны стран-членов ЕС приняли участие в кибер-учениях

Об итогах неофициальной встречи министров обороны стран-членов ЕС в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС, в ходе которой министры приняли участие в стратегических кибер-учениях, где обсуждались вопросы поддержки стран в кризисной ситкации, а также возможность увеличения реального военного потенциала государств-членов Евросоюза, Юлия Лукашенкина побеседовала с министром обороны Эстонии Юри Луйком.